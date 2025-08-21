В Госдуме предложили ввести собеседования для пресечения браков, используемых для получения ВНЖ

Предлагается обязать уполномоченные органы посещать место проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести дополнительные меры для борьбы с фиктивными браками, заключаемыми иностранцами с целью получения разрешения на временное проживание (РВП). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Депутат предлагает обязать супругов проходить собеседование и тестирование для получения миграционного статуса, а при необходимости — проводить их ежегодно.

В обращении также предлагается обязать уполномоченные органы посещать место проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства, а также требовать от супругов предоставления общих фотографий, банковских выписок и других подтверждений заключения брака с целью создания семьи. Кроме того, предлагается проводить опросы соседей, друзей и родственников супругов.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению Яны Лантратовой, эти меры позволят предотвратить незаконное пребывание на территории России, защитить институт семьи и препятствовать легализации последователей радикальных религиозных течений.

Она напомнила, что Федеральным законом от 26 октября 2024 года (№ 358-ФЗ) уже был введен минимальный срок (3 года) нахождения в браке с гражданином России, необходимый для получения РВП в упрощенном порядке. Однако, по мнению депутата, необходимы дополнительные механизмы контроля.

11 августа в России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ.

Рената Валеева