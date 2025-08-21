В Госдуме предложили ввести собеседования для пресечения браков, используемых для получения ВНЖ
Предлагается обязать уполномоченные органы посещать место проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести дополнительные меры для борьбы с фиктивными браками, заключаемыми иностранцами с целью получения разрешения на временное проживание (РВП). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Депутат предлагает обязать супругов проходить собеседование и тестирование для получения миграционного статуса, а при необходимости — проводить их ежегодно.
В обращении также предлагается обязать уполномоченные органы посещать место проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства, а также требовать от супругов предоставления общих фотографий, банковских выписок и других подтверждений заключения брака с целью создания семьи. Кроме того, предлагается проводить опросы соседей, друзей и родственников супругов.
По мнению Яны Лантратовой, эти меры позволят предотвратить незаконное пребывание на территории России, защитить институт семьи и препятствовать легализации последователей радикальных религиозных течений.
Она напомнила, что Федеральным законом от 26 октября 2024 года (№ 358-ФЗ) уже был введен минимальный срок (3 года) нахождения в браке с гражданином России, необходимый для получения РВП в упрощенном порядке. Однако, по мнению депутата, необходимы дополнительные механизмы контроля.
11 августа в России вступил в силу закон о расширении оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ.
