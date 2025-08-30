В Татарстане на 81% от плана завершен ремонт медицинских стационаров
Отраслевой список в этом году включает 226 объектов
В Татарстане на 81% от плана завершен ремонт медицинских стационаров. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Всего в 2025 году в список требующих ремонта включены 226 объектов здравоохранения республики. На текущей неделе завершили ремонт участковых больниц и амбулаторий в Зеленодольском районе. Также после капитального ремонта сданы две поликлиники в Казани.
За 2025 год сдано по одному стационару в Мамадышском и Мензелинском районах и в Казани.
Все ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта и двух республиканских программ.
Ранее в июле Айзатуллин сообщал, что ремонт объектов здравоохранения в Татарстане выходит на финишную прямую.
