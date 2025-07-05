Ремонт объектов здравоохранения в Татарстане выходит на финишную прямую

Фото: Руслан Ишмухаметов

Капремонт объектов здравоохранения в Татарстане идет полным ходом. В 2025 году запланировано обновление 226 медицинских объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Количество отремонтированных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) превысило сотню. За прошедшие две недели подрядчики сдали в эксплуатацию еще восемь ФАПов. Программные мероприятия по ремонту ФАПов выполнены на 96%.

Практически завершена программа по ремонту пунктов раздачи детского питания. На сегодняшний день выполнено 99% от запланированного объема. За отчетный период был завершен ремонт еще одного пункта раздачи. Из 56 объектов несданной остается только одна молочная кухня в Кукморском районе.

Важным событием последних двух недель стала сдача первого медицинского стационара после капитального ремонта — Балтасинской центральной районной больницы. В целом, работы по ремонту 19 стационаров выполнены на 40%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Заметный прогресс наблюдается в ремонте участковых больниц и амбулаторий. Выполнение работ оценивается в 90%. Из 17 программных объектов завершены работы на 9, включая участковую больницу в Елабужском районе и две врачебные амбулатории в Ютазинском районе, ремонт которых был завершен за последние две недели.

Из 17 поликлиник, подлежащих ремонту в этом году, готовы восемь. В это число входят три поликлиники в Казани, отремонтированные за минувшие полмесяца. Общее выполнение программных мероприятий по ремонту поликлиник оценивается в 82%.

Рената Валеева