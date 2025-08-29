В Казани открылся новый Центр фехтования

Там смогут заниматься более 100 спортсменов

В Казани открылся новый Центр фехтования. Он расположился на улице Короленко, сообщает пресс-служба мэрии города.

В спортивном комплексе есть два больших универсальных зала, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет. Там смогут заниматься более 100 спортсменов.

В церемонии открытия участвовали раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Почетные гости пообщались с олимпийскими чемпионками Наилей Гилязовой и Мартой Мартьяновой.

— Сегодня мы открываем самый современный Центр фехтования, где созданы все условия для тренировочного процесса и организации соревнований. Наши славные традиции фехтования должны продолжить молодые спортсмены. Успехов вам! — пожелал раис.



Сейчас в Татарстане фехтованием занимаются более тысячи человек. Тренировочную работу ведут 25 тренеров. 11 человек вошли в состав сборной команды России от республики. В Татарстане ежегодно проводятся соревнования по фехтованию.

Ранее жители близлежащего многоквартирного дома отправили множество обращений в прокуратуру из-за нарушений на стройке Центра фехтования. Они жаловались на шум и грязь. Прокуратура города смогла добиться устранения нарушений.



Елизавета Пуншева