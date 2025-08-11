В Казани прокуратура добилась устранения нарушений при строительстве спортшколы

Наибольшее беспокойство жителей вызвала организация въезда и выезда со стройплощадки

Прокуратура Московского района Казани провела проверку законности строительства здания спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию на улице Бондаренко после многочисленных обращений жителей близлежащего многоквартирного дома. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Строительные работы велись с нарушениями градостроительного законодательства. В частности, на объекте отсутствовали обязательные дорожные знаки и паспорт объекта строительства. Кроме того, не был организован пункт мойки колес строительной техники, что приводило к загрязнению придомовой территории.

Наибольшее беспокойство жителей вызвала организация въезда и выезда со строительной площадки. Строительная техника передвигалась по дворовой территории с шумом и поднимая пыль, что нарушало права граждан и создавало угрозу их безопасности.

В результате проверки прокуратура Московского района внесла представление в адрес директора строительной организации, потребовав незамедлительно устранить все выявленные нарушения.



Рената Валеева