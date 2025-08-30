В Татарстане вырос спрос на подработку в транспортной сфере и логистике

Популярными вакансиями стали водитель грузового транспорта, менеджер по продажам и водитель-экспедитор

С наступлением осени компании Татарстана активизировали поиск временных сотрудников для работы на складах, в логистике и розничной торговле. По данным сервиса «Авито Подработка», в июле-августе 2025 года рынок временной занятости демонстрировал значительный рост.

Наиболее востребованными стали водители грузового транспорта — количество предложений о подработке увеличилось на 77%. Работодатели готовы платить таким специалистам от 114 339 до 166 257 рублей в месяц. На втором месте по росту спроса оказались менеджеры по продажам, которых стали искать на 61% чаще. Их месячное вознаграждение варьируется от 44 500 до 93 400 рублей.

Значительный рост также зафиксирован среди вакансий для водителей-экспедиторов — спрос увеличился на 53%. Этим специалистам предлагают зарплату от 103 290 до 183 876 рублей в месяц. Заметно вырос спрос и на других работников логистической сферы: количество предложений для грузчиков увеличилось на 41%, для курьеров — на 22%, а для комплектовщиков — на 19%.



— Начало осени традиционно совпадает с новым бизнес-сезоном: компании усиливают операционные процессы, готовятся к росту товарооборота и увеличению числа заказов, особенно на маркетплейсах. Это приводит к заметному росту спроса на временных исполнителей — прежде всего на складах, в ретейле и в сфере обслуживания, — комментирует данные директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По его словам, 18% россиян выбирают подработки на складах и 10% в ретейле. Эти направления вошли в число самых востребованных форм дополнительного заработка.

Жители ПФО также активно интересуются подработкой. 49% жителей округа уже нашли или планируют найти дополнительный заработок осенью. При этом 60% главной целью называют увеличение общего дохода.

Ранее другой опрос показал, что в 2025 году подрабатывать планирует 41% жителей Казани, это ниже среднего показателя по России, который составляет 46%.



Наталья Жирнова