Казанцы реже подрабатывают, чем среднестатистические россияне

Значительная часть жителей столицы Татарстана рассматривает временную занятость как дополнительный доход и чаще выбирает сферы такси, онлайн-услуг и ретейла

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году подрабатывать планирует 41% жителей Казани, это ниже среднего показателя по России, который составляет 46%. Такими данными поделилась цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go.

Наиболее востребованными направлениями для подработки стали ретейл, такси и онлайн-услуги. Значительная часть опрошенных рассматривает временную занятость как дополнительный доход к основной работе (73,6%), тогда как для 26,4% это основной источник заработка.

Средний доход от подработки варьируется: 35,8% получают 36—50 тысяч рублей, 26,4% — до 25 тысяч, 22,6% — 25—35 тысяч рублей. При этом более половины опрошенных отметили стабильность своего финансового положения за последний год, а 30% сообщили об улучшении.

Основными критериями при выборе подработки для казанцев остаются гибкий график и скорость выплат. По мнению экспертов, растет тренд на осознанное использование временной занятости как инструмента финансового планирования, что способствует увеличению спроса на цифровые платформы гибкой занятости.

В первом полугодии 2025 года жители Татарстана стали на 31% чаще интересоваться подработкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее о суммах, которые в Татарстане предлагают за временную работу, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова