В Верхнеуслонском районе Татарстана появится туристический комплекс «Форрест» за 6,9 млн рублей
Туристический комплекс будет включать в себя: 22 модульных домика; зону парковки; плодово-ягодный сад; набережную; зону пляжа; игровую и спортивную зону; бани
Агентство инвестиционного развития Татарстана и ООО «ФОРЕСТ» заключили инвестиционное соглашение о создании туристического комплекса «Форрест» (2-я очередь) в Верхнеуслонском муниципальном районе.
Объем инвестиций в проект составляет 6,888 млн рублей.
Туристический комплекс будет включать в себя:
- 22 модульных домика;
- смотровую площадку;
- зону парковки;
- пост охраны;
- плодово-ягодный сад;
- набережную;
- зону пляжа;
- игровую и спортивную зону;
- бани;
- зону питания.
Напомним, что Казань попала в пятерку самых бюджетных городов для осенних путешествий по России. Согласно данным сервиса «Купибилет», лидируют по дешевым перелетам Калининград и Самара, где стоимость билета составляет около 6 тыс. рублей на человека. В топ также вошли Санкт-Петербург и Уфа.
