Новости общества

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Верхнеуслонском районе Татарстана появится туристический комплекс «Форрест» за 6,9 млн рублей

12:30, 29.08.2025

Туристический комплекс будет включать в себя: 22 модульных домика; зону парковки; плодово-ягодный сад; набережную; зону пляжа; игровую и спортивную зону; бани

В Верхнеуслонском районе Татарстана появится туристический комплекс «Форрест» за 6,9 млн рублей
Фото: Реальное время

Агентство инвестиционного развития Татарстана и ООО «ФОРЕСТ» заключили инвестиционное соглашение о создании туристического комплекса «Форрест» (2-я очередь) в Верхнеуслонском муниципальном районе.

Объем инвестиций в проект составляет 6,888 млн рублей.

Туристический комплекс будет включать в себя:

  • 22 модульных домика;
  • смотровую площадку;
  • зону парковки;
  • пост охраны;
  • плодово-ягодный сад;
  • набережную;
  • зону пляжа;
  • игровую и спортивную зону;
  • бани;
  • зону питания.

Напомним, что Казань попала в пятерку самых бюджетных городов для осенних путешествий по России. Согласно данным сервиса «Купибилет», лидируют по дешевым перелетам Калининград и Самара, где стоимость билета составляет около 6 тыс. рублей на человека. В топ также вошли Санкт-Петербург и Уфа.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоЭкономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также