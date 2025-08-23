Казань вошла в топ-5 недорогих направлений для осенних поездок

Если говорить о зарубежных направлениях, самым бюджетным местом станет Ереван с ценой билета в одну сторону от 14,2 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казань попала в пятерку самых бюджетных городов для осенних путешествий по России. Согласно данным сервиса «Купибилет», лидируют по дешевым перелетам Калининград и Самара, где стоимость билета составляет около 6 тыс. рублей на человека. В топ также вошли Санкт-Петербург и Уфа, сообщили «Известия».

Для путешественников из Санкт-Петербурга наиболее доступными направлениями остаются Москва, Калининград и Минеральные Воды, отметили в Ozon Travel.

Что касается проживания, то самые низкие цены в сентябре ожидаются в Краснодаре, Феодосии, Ессентуках и Минеральных Водах — до 4 тыс. рублей за ночь. В таких городах, как Судак, Мурманск и Новосибирск, стоимость ночи может составлять до 4,3 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недорого можно забронировать жилье также в Екатеринбурге, Адлере, Ярославле и Санкт-Петербурге, где средняя стоимость ночи не превышает 6 тыс. рублей.

Если говорить о зарубежных направлениях, самым бюджетным местом станет Ереван с ценой билета в одну сторону от 14,2 тыс. рублей. На втором месте по стоимости — Баку (14,4 тыс. рублей), затем Стамбул (15,7 тыс. рублей).

Среди недорогих международных направлений для поездок из Москвы в сентябре выделяются Белоруссия, Армения, Азербайджан, Турция и Казахстан. Например, билеты в Минск из Москвы можно купить за 8—12 тыс. рублей, а в Ереван — за 14—18 тыс. рублей.



Накануне стало известно, что МИД России и Иордании подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов. Согласно новому соглашению, туристы смогут посещать обе страны без виз на срок до 30 дней.



Анастасия Фартыгина