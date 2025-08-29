Роспотребнадзор Татарстана разрешил купание на 13 пляжах из 27
Пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив» в Казани, а также пляж в Мензелинске и пляж в Тетюши не соответствуют санитарным нормам
По состоянию на 29 августа Роспотребнадзор Татарстана выдал санитарно-эпидемиологические заключения на 13 из 27 пляжей для рекреационного использования.
Среди одобренных пляжей — городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе, пляж «Юность» в Чистополе, а также пляжи в Нурлате, Мамадыше и Лаишево. Эти места соответствуют гигиеническим требованиям и готовы принимать посетителей.
Однако не все пляжи прошли проверку. Пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив» в Казани, а также пляж в Мензелинске и пляж в Тетюшах не соответствуют санитарным нормам. Основные проблемы связаны с санитарно-химическими и микробиологическими показателями.
Роспотребнадзор напомнил, что безопасность и чистота водоемов крайне важны для здоровья отдыхающих, и призвал жителей и гостей республики обращать внимание на состояние пляжей.
Напомним, что на озере «Большое Лебяжье» и на пляже «Локомотив» ранее также нельзя быть заниматься купанием.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».