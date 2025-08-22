Роспотребнадзор Татарстана разрешил купание на 22 пляжах, но выявил нарушения на пяти

В Казани купание не рекомендуется на озере «Большое Лебяжье» и на пляже «Локомотив»

Фото: Рената Валеева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану опубликовало результаты санитарно-эпидемиологической проверки водоемов, используемых для отдыха. По состоянию на 22 августа официальное разрешение на эксплуатацию получили 13 из 27 пляжей республики.

В список разрешенных вошли пляжи в Альметьевске, Нижнекамске, Нурлате, Мамадыше, Заинске, Камском Устье, Чистополе, Елабуге, Лаишево, а также в сельских районах Сиктерме, Мещеряково и Карабаш.

Лабораторные исследования качества воды показали, что купание безопасно на 22 пляжах, включая популярные зоны отдыха в Казани («Глубокое», «Комсомольский», «Нижнее Заречье»), Набережных Челнах, Зеленодольске, Тетюшах, Лениногорске и других населенных пунктах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако на пяти пляжах были выявлены нарушения гигиенических норм. В Казани купание не рекомендуется на озере «Большое Лебяжье» (превышены санитарно-химические показатели) и на пляже «Локомотив» (по микробиологическим показателям). Также не соответствуют нормам пляжи в Альметьевске и Мензелинске на обоих берегах реки Мензели.

Управление Роспотребнадзора по РТ настоятельно рекомендует воздержаться от купания в этих местах до устранения выявленных нарушений.

Рената Валеева