В Татарстане напомнили правила начисления детских пособий в 2025 году

Особое внимание уделяется учету алиментных выплат при оценке нуждаемости семей

Фото: Динар Фатыхов

Социальный фонд России напомнил гражданам порядок расчета ежемесячных пособий на детей до 17 лет и беременных женщин, нуждающихся в соцподдержке.

Алименты обязательно включают в расчет при назначении пособия. Они фиксируются исходя из решения суда, судебного приказа или исполнительного листа. Если супруги договорились о выплате алиментов письменно и нотариально заверили договоренность, то используется сумма, установленная в таком договоре, но не ниже определенного минимума.

Этот минимум рассчитывается следующим образом:

на одного ребенка — не менее одной четвертой части МРОТ; на двоих детей — не менее одной третьей части МРОТ; на троих и более детей — не менее половины МРОТ.

Если алименты платятся добровольно, заявители сами указывают их размер, но опять-таки не ниже установленного минимума. Родители, воспитывающие ребенка в одиночку, обязаны отразить это обстоятельство в заявлении.

— Уточнения учета алиментов делают процесс расчета пособий более понятным и прозрачным. Семьи заранее могут оценить, что будет учитываться при назначении выплат, — отметил управляющий Соцфондом Татарстана Эдуард Вафин.

С начала 2025 года к судебным приставам РТ обратились по задолженностям на 42 млрд рублей, больше всего должников — по алиментам и услугам ЖКХ.



Наталья Жирнова