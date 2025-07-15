С начала 2025 года к судебным приставам РТ обратились по задолженностям на 42 млрд рублей
Больше всего в Татарстане должников по алиментам и услугам ЖКХ
С начала 2025 года в Федеральную службу судебных приставов Татарстана поступило почти 750 тыс. исполнительных документов на 42 млрд рублей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Больше всего должников в республике по алиментам и оплате услуг ЖКХ. На сегодняшний день удалось взыскать 10 млрд рублей.
Судебные приставы также напомнили о том, что граждане с задолженностью 30 тыс. рублей и более не смогут выехать за границу, а должники по алиментам не смогут пересечь границу с задолженностью в размере 10 тыс. рублей и выше.
«Есть ряд примеров, которые демонстрируют, когда такое ограничение было действенным. Должники, узнав о том, что они ограничены в выезде за пределы РФ, погашали задолженности в размере от 100 тыс. рублей до миллиона, полутора миллионов и так далее», — отметил руководитель ГУ Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Анвар Закиров.
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