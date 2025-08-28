В Казани появятся две новые платные парковки

Общая вместимость составит 90 машино-мест

Фото: Динар Фатыхов

В Казани появятся две новые платные парковки в Советском и Ново-Савиновском районах. Общая вместимость составит 90 машино-мест, следует из распоряжения, опубликованного в еженедельном сборнике муниципальных правовых актов.

На улице Чистопольской (нечетная сторона, местный проезд от пересечения с улицей Абдуллы Бичурина до улицы Мусина) будет 70 мест. Тариф — 50 рублей в час.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На улице Джаудата Файзи (обе стороны, участок от проспекта Победы до улицы Хайдара Бигичева) — 20 мест. Цена — 30 рублей в час.



Напомним, в Казани власти расширили сеть платных парковок, добавив 1 297 новых мест. Теперь в городе насчитывается 14 131 платное парковочное место.

Елизавета Пуншева