В Казани увеличили количество платных парковок до 14 тыс.

Новые парковки организованы на 15 улицах, среди которых Карбышева (31 место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивная (45) и Воровского (173)

Фото: Динар Фатыхов

В Казани власти расширили сеть платных парковок, добавив 1 297 новых мест. Теперь в городе насчитывается 14 131 платное парковочное место, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новые парковки организованы на 15 улицах, среди которых Карбышева (31 место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивная (45) и Воровского (173). Также новые места появились на улицах Рихарда Зорге, Родины, Ломжинской, 2-й Юго-Западной и других.

В будущем планируется расширение парковок на улицах Гаяза Исхаки, Шмидта, Чистопольской, Яруллина и других.

Напомним, что в Казани на 21% выросло число постановлений за неоплаченную парковку.



Анастасия Фартыгина