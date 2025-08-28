Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление доступа к «Алисе»
Сумма составила 10 тыс. рублей
Мировой судья в Москве оштрафовал «Яндекс» на 10 тыс. рублей за то, что компания не предоставила ФСБ круглосуточный удаленный доступ к системе умного дома с «Алисой». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
ФСБ направила в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении такого доступа к системе «Яндекса».
«Яндекс» признан виновным в невыполнении предписания госоргана об устранении нарушений законодательства и оштрафован на 10 тыс. рублей.
Роскомнадзор запрашивал у «Яндекса» информацию об исполнении предписания, но ответа не получил.
