В Татарстане в реестр контролируемых лиц вошли 10 тыс. мигрантов

Порядка половины человек, чьи сведения содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов

В Татарстане в реестр контролируемых лиц вошли порядка 10 тыс. иностранных граждан. Такие данные на брифинге озвучил начальник УВМ МВД по республике Марат Галеев.

Порядка половины человек, чьи сведения содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в России, а также на осуществление трудовой деятельности.

Узаконить свое пребывание в стране иностранцы могут до 10 сентября. На данный момент легализовались 1856 человек.

Реестр был запущен в России с 5 февраля. В него включают иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения на территории страны. На лиц, чьи данные внесены в реестр, распространяется ряд ограничений, в том числе на финансовые операции.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об ограничениях на въезд в Россию для несовершеннолетних иностранцев.



