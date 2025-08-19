В России могут ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов

Согласно предлагаемым изменениям, дети-иностранцы смогут въезжать в страну только в сопровождении законных представителей

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект об ограничениях на въезд в Россию для несовершеннолетних иностранцев. Согласно данным на официальном портале СОЗД, с такой инициативой 19 августа выступили депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов.

В случае принятия поправок, дети-иностранцы смогут въезжать в страну только в сопровождении законных представителей. Исключения составят лишь случаи, связанные с получением образования, прохождением лечения или участием в международных спортивных соревнованиях и олимпиадах.

Авторы инициативы обосновали необходимость таких мер тем, что в настоящее время несовершеннолетние иностранцы могут прибывать в Россию без нотариального согласия родителей или законных представителей. Это приводит к тому, что дети, нарушив сроки пребывания, остаются в стране без должного контроля и поддержки со стороны взрослых, что повышает риск совершения ими правонарушений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Законопроект также предусматривает депортацию иностранца вместе с несовершеннолетним, если на территории России отсутствуют другие законные представители ребенка.

В своем заключении правительство РФ выступило с критикой законопроекта, отметив необходимость его существенной доработки. По действующему законодательству, срок пребывания иностранных граждан до 18 лет уже привязан к сроку пребывания их законных представителей, которые обязаны обеспечивать правомерность нахождения несовершеннолетних в России.



Ранее в Госдуме предложили ввести платное школьное обучение для детей мигрантов.

Наталья Жирнова