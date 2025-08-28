Татарстан вошел в список регионов России по спросу на аренду загородных домов в бархатный сезон
Самые доступные цены на аренду загородных объектов наблюдаются в Астраханской области (4,3 тыс. рублей за ночь), Крыму (6,2 тыс.) и Дагестане (6,5 тыс.)
В Татарстане наблюдается значительный рост интереса к аренде загородных домов в бархатный сезон. По данным исследования «Авито Путешествия», спрос на такие объекты в России увеличился на 83% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что бронирования посуточных квартир выросли на 24%, пишет «Прайм».
Среди регионов, где наблюдается высокий спрос на загородное жилье, Краснодарский край остается лидером. В число популярных направлений также вошли Карелия, Крым, Дагестан и Ставропольский край. Татарстан также оказался в числе востребованных регионов.
Аналитики отметили, что самые доступные цены на аренду загородных объектов наблюдаются в Астраханской области (4,3 тыс. рублей за ночь), Крыму (6,2 тыс. рублей) и Дагестане (6,5 тыс. рублей). В среднем по России загородное жилье арендуют на пять ночей в сентябре и октябре.
Напомним, что спрос на отдых в Казани значительно возрос в бархатный сезон. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, интерес к бронированию отелей в столице Татарстана увеличился на 36%, по сравнению с прошлым годом, что делает Казань одним из самых популярных направлений для осенних поездок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».