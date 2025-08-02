Казань заняла второе место среди городов по популярности у россиян для осеннего отдыха

Интерес к бронированию отелей в столице Татарстана увеличился на 36%, по сравнению с прошлым годом

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на отдых в Казани значительно возрос в бархатный сезон. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, интерес к бронированию отелей в столице Татарстана увеличился на 36%, по сравнению с прошлым годом, что делает Казань одним из самых популярных направлений для осенних поездок.

В начале осени россияне чаще выбирают Санкт-Петербург, который занимает первое место с долей 15,5% от общего числа бронирований. Интерес к Москве, напротив, снизился на 27%, и теперь там планируют отдыхать 14,9% путешественников.

Казань занимает второе место после Сочи по объему бронирований с долей 3,4%, в списке популярных направлений также находятся Калининград, Владивосток и Нижний Новгород.

Эксперты отмечают, что в бархатном сезоне этого года россияне предпочитают экскурсионный отдых, а не только пляжный.

Напомним, что турецкие отельеры вынуждены были снизить цены на размещение в августе из-за снижения спроса на направление.



Анастасия Фартыгина