Генподрядчиком строительства центра фигурного катания Алины Загитовой за 1,3 млрд рублей выбран ТИГП

Объект будет расположен на улице Портовой, на месте бывшего стадиона «Водник»

Фото: Динар Фатыхов

ГУП «Татинвестгражданпроект» (ТИГП) стал генподрядчиком строительства Республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой, выиграв тендер на сумму 1,3 млрд рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Министр спорта Татарстана сообщил, что школу фигурного катания Загитовой достроят к лету 2027 года. Объект будет расположен на улице Портовой, на месте бывшего стадиона «Водник».

Главный архитектор проекта Елена Валеева отмечала, что архитектура здания обыгрывает форму катка, а его кровля будет видна из разных точек города. Финансирование строительства осуществляется из бюджета Татарстана.

По проекту, здание разделят на две зоны: спортивную и тренировочную. В центре будет ледовая арена с трибунами для зрителей, а также тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии. Для спортсменов предусмотрены раздевалки.

Анастасия Фартыгина