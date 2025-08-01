На строительство центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани выделят почти 1,3 млрд рублей

Здание разделят на две зоны: спортивную и тренировочную. В центре будет ледовая арена с трибунами, а также тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начнется строительство республиканского центра фигурного катания имени Алины Загитовой. На проект выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Центр будет располагаться на улице Портовой, на месте стадиона «Водник». Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», а завершить работы планируется к 1 декабря 2026 года.

По проекту, здание разделят на две зоны: спортивную и тренировочную. В центре будет ледовая арена с трибунами для зрителей, а также тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии. Для спортсменов предусмотрены раздевалки.

Кроме того, в центре откроется зона проката коньков для массовых катаний, где будут выдавать инвентарь, а также кафетерий на 25 мест. У ледовой арены разместятся раздевалки с душевыми.

Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имени фигуристки Алины Загитовой. Участие олимпийской чемпионки будет ограничено лишь присутствием ее академии в здании сооружения.

Анастасия Фартыгина