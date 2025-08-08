Министр спорта Татарстана сообщил, что школу фигурного катания Загитовой достроят к лету 2027 года
Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей
В Казани началось строительство школы фигурного катания, названной в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, а завершение работ запланировано на лето следующего года.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА «Новости», что строительные работы уже стартовали.
— Планируем завершить их в течение года. Сейчас вместе с Алиной мы формируем юридическую конструкцию школы. Времени достаточно, но затягивать не собираемся, — отметил он.
- Проект получил разрешение на строительство в июне после снижения стоимости. Леонов выразил уверенность, что до конца года юридическая схема будет полностью готова.
