Новости спорта

21:47 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Министр спорта Татарстана сообщил, что школу фигурного катания Загитовой достроят к лету 2027 года

19:55, 08.08.2025

Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей

Министр спорта Татарстана сообщил, что школу фигурного катания Загитовой достроят к лету 2027 года
Фото: Динар Фатыхов

В Казани началось строительство школы фигурного катания, названной в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Общая стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, а завершение работ запланировано на лето следующего года.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА «Новости», что строительные работы уже стартовали.

— Планируем завершить их в течение года. Сейчас вместе с Алиной мы формируем юридическую конструкцию школы. Времени достаточно, но затягивать не собираемся, — отметил он.

  • Проект получил разрешение на строительство в июне после снижения стоимости. Леонов выразил уверенность, что до конца года юридическая схема будет полностью готова.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФигурное катание Татарстан

Новости партнеров

Читайте также