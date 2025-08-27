Казань стала вторым по дороговизне городом для ж/д путешественников этим летом

Казань также вошла в десятку популярных направлений, где спрос на поездки увеличился на 10%

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, спрос на поездки на поезде в Симферополь летом 2025 года увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.

Москва остается самым популярным направлением, занимая 25,3% от общего числа бронирований. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург (12,8%), а третье место занимает Сочи (6,2%). Казань также вошла в десятку популярных направлений, где спрос на поездки увеличился на 10%.

— Некоторые колебания заметны по статистике поездок в Екатеринбург, где популярность города снизилась на 10%, в то время как Симферополь стал востребованнее на 20%, — отметили эксперты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, цены на отели в Казани остаются высокими. Средняя стоимость проживания составляет 7,8 тыс. рублей за сутки, что ставит город на второе место по дороговизне среди топ-10 направлений. Дороже всего обойдется отдых в Нижнем Новгороде (9 тыс. рублей), а дешевле всего — в Симферополе (4,8 тыс. рублей) и Краснодаре (5,2 тыс. рублей).

Напомним, что Казань заняла 8-е место в рейтинге самых привлекательных городов России для переезда, согласно исследованию, проведенному доктором политических наук Павлом Селезневым. Первые три позиции в списке заняли Калининград, Новороссийск и Ярославль.



Анастасия Фартыгина