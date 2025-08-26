Казань вошла в топ-10 городов России, привлекательных для переезда

Первые три позиции в списке заняли Калининград, Новороссийск и Ярославль

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла 8-е место в рейтинге самых привлекательных городов России для переезда, согласно исследованию, проведенному доктором политических наук Павлом Селезневым. Первые три позиции в списке заняли Калининград, Новороссийск и Ярославль, пишет РИА «Новости».

В рейтинг также вошли Сочи (4-е место), Краснодар (5-е), Тюмень (6-е) и Санкт-Петербург (7-е). Замкнули десятку Севастополь и Смоленск, в то время как Москва оказалась лишь на 11-м месте.

Реальное время / realnoevremya.ru

При выборе города для переезда россияне учитывали такие факторы, как доходы, доступность жилья, качество медицины и образования, а также экологию и безопасность.

Селезнев отметил: «Мы исходим из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им будет лучше». Это подчеркивает важность факторов, влияющих на жизнь в городе.

Напомним, что Казань попала в пятерку самых бюджетных городов для осенних путешествий по России. Согласно данным сервиса «Купибилет», лидируют по дешевым перелетам Калининград и Самара, где стоимость билета составляет около 6 тыс. рублей на человека. В топ также вошли Санкт-Петербург и Уфа.



Анастасия Фартыгина