Стартап Илона Маска подал иски к Apple и OpenAI

По мнению истца, компании действуют вместе и блокируют рынки для сохранения монополии

Американская компания xAI, создающая чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта, подала в суд на Apple и OpenAI. Ее представители считают, что компании незаконно договорились между собой и мешают развитию конкуренции в сфере ИИ.

В иске сказано, что Apple и OpenAI действуют вместе и блокируют рынки, чтобы сохранить свою монополию и не допустить к конкуренции другие компании, такие как X и xAI.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Стартап Илона Маска утверждает, что Apple продвигает сервисы OpenAI в App Store. xAI требует возместить ущерб на миллиарды долларов.

Напомним, xAI, компания Илона Маска, ведет переговоры с ValorEquityPartners о привлечении до $12 млрд в виде долгового финансирования для расширения ИИ-инфраструктуры. Средства будут направлены на закупку большого количества чипов Nvidia, которые затем будут отданы в лизинг xAI для построения нового супер‑кластера Grok.

Елизавета Пуншева