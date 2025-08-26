WADA подвергло санкциям 280 российских спортсменов за допинг

WADA сообщило, что число наказанных спортсменов может возрасти, так как дисциплинарные производства были возбуждены еще по 29 делам

Фото: Динар Фатыхов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о наложении санкций на 280 российских спортсменов на основе данных из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

Пресс-служба WADA сообщила, что число наказанных спортсменов может возрасти, так как дисциплинарные производства были возбуждены еще по 29 делам.

LIMS содержала информацию о результатах проверок российских спортсменов на допинг в период с 2012 по 2015 год. WADA получило доступ к этим данным в январе 2019 года.

Агентство пришло к выводу, что данные были сфальсифицированы, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд поддержал WADA, но частично смягчил пакет санкций, действовавших до декабря 2022 года.

Анастасия Фартыгина