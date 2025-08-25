Ведущую российскую фигуристку трижды за год проверили на допинг

В новом сезоне Аделии Петросян предстоит выступить в отборе на Олимпиаду

Чемпионку России по фигурному катанию Аделию Петросян трижды за 2025 год проверили на допинг. Соответствующая информация опубликована в отчете Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дважды за 2025 год, с января по июль, допинг-контроль прошел фигурист Петр Гуменник. Также два раза проверили Алину Горбачеву и один раз Владислава Дикиджи.

Петросян и Гуменник допущены на отборочный турнир к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Горбачева и Дикиджи заявлены в качестве запасных.

В список РУСАДА не включены тесты от международных антидопинговых организаций.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к отбору на Олимпиаду-2026 российские спортивные и танцевальные пары по фигурному катанию.

