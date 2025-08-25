Новости бизнеса

Правительство упростило подключение малого и среднего бизнеса к электросетям

В соответствии с новым порядком, договор считается заключенным после оплаты счета, выставленного электросетевой организацией

Правительство упростило подключение малого и среднего бизнеса к электросетям
Фото: Дарья Пинегина

Теперь предприятия малого и среднего бизнеса, такие как гостиницы, торговые центры и офисные здания, смогут подключаться к электросетям без необходимости оформления бумажного договора. Это касается объектов с необходимыми мощностями от 150 до 670 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В соответствии с новым порядком, договор считается заключенным после оплаты счета, выставленного электросетевой организацией. Финальные документы о присоединении можно будет найти на сайте компании или на портале госуслуг, а подписывать их не нужно.

Вся процедура теперь осуществляется в электронном виде, что значительно упрощает процесс для бизнеса и устраняет лишнюю бумажную волокиту, отметили в правительстве.

