Туроператоры добавят рейсы в Шарм-эль-Шейх из Казани на фоне растущего спроса на Египет

АТОР анонсировала запуск рейсов в Россию новой чартерной компании Египта в августе

Фото: Максим Платонов

Туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel расширяют свои полетные программы в Египет, в том числе с вылетом из Казани. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С конца августа — начала сентября рейсы в Шарм-эль-Шейх из Москвы и семи других городов России, включая Казань, начнет выполнять египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines, ранее не работавшая на российском рынке.



География вылетов включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Омск, Пермь, Тюмень и Уфу.



— По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025—2026 годов на 25—30%. Во многом этот рост произойдет благодаря привлечению Sky Vision Airlines, — заявили в PEGAS Touristik.



Sky Vision Airlines — частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году компания начала коммерческие перевозки в январе 2023 года. На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта.

Рената Валеева