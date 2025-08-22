Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
32-летний баскетболист помог казанской команде завоевать бронзовые медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России
Форвард ДеВон Акун-Перселл, выступавший за УНИКС в минувшем сезоне, покидает казанский клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба команды.
32-летний американский баскетболист провел в УНИКСе один сезон, внеся значительный вклад в завоевание бронзовых медалей Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.
Статистика ДеВона Акун-Перселла в сезоне-2024/2025:
- 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.
- Средняя статистика: 15,8 очка, 3,2 результативные передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата за 25:18 минуты игрового времени.
— Баскетбольный клуб УНИКС благодарит ДеВона за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере! — говорится в официальном заявлении.
Ранее появлялась информация о возможных разногласиях между Акун-Перселлом и главным тренером УНИКСа Велимиром Перасовичем. В начале июня сообщалось, что клуб рассматривает возможность воспользоваться опцией выхода из контракта с форвардом, если удастся продлить соглашение с Перасовичем, поскольку оба не готовы продолжать сотрудничество в одном коллективе.
17 июня УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером по схеме 1+1.
