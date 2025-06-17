Велимир Перасович останется главным тренером УНИКСа еще на два сезона

Соглашение с 60-летним хорватским специалистом заключено по схеме «1+1»

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем. Новое соглашение с 60-летним хорватским специалистом заключено по схеме «1+1», то есть на один год с возможностью продления еще на один сезон, сообщили в пресс-службе клуба.

Перасович возглавляет казанскую команду с лета 2021 года. Предстоящий сезон станет для него пятым у руля УНИКСа. За это время хорватский тренер добился с командой значительных успехов.

Под руководством Велимира Перасовича УНИКС в сезоне-2022/23 впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России. В 2024 году казанский клуб выиграл регулярный чемпионат лиги и вновь вышел в финал плей-офф. Также под руководством Перасовича команда дважды завоевывала бронзовые медали турнира — в 2022 и 2025 годах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2022 и 2023 годах Перасович был удостоен чести руководить командой на Матче всех звезд лиги.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о сохранении Перасовича на посту главного тренера команды.

Теперь клуб может покинуть форвард Девон Акун-Перселл. Акун-Перселл и Перасович не готовы продолжать сотрудничество в одном коллективе.



Рената Валеева