«Недопустимый факт»: в Татарстане ни один школьник не стал победителем олимпиад по физике

В 2024 году их было двое, в 2023 году — один человек

Фото: Динар Фатыхов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выразил обеспокоенность снижением числа призеров и победителей олимпиад по физике среди школьников республики и обратился ко всем муниципальным образованиям, а также КФУ и КНИТУ-КАИ с просьбой взять этот вопрос под особый контроль. Об этом министр сообщил на августовском педагогическом совещании.

В 2025 году никто из школьников не занял почетное место, в 2024 году их было двое, в 2023 году — один человек.

Министр назвал сложившуюся ситуацию «недопустимым фактом для нашей республики» и призвал к принятию мер для повышения качества преподавания физики в школах и выявления талантливых учеников.

В мае кабмин Татарстана учредил грант для поддержки учителей физики, математики и информатики в 2025 году.



Рената Валеева