«Недопустимый факт»: в Татарстане ни один школьник не стал победителем олимпиад по физике
В 2024 году их было двое, в 2023 году — один человек
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выразил обеспокоенность снижением числа призеров и победителей олимпиад по физике среди школьников республики и обратился ко всем муниципальным образованиям, а также КФУ и КНИТУ-КАИ с просьбой взять этот вопрос под особый контроль. Об этом министр сообщил на августовском педагогическом совещании.
В 2025 году никто из школьников не занял почетное место, в 2024 году их было двое, в 2023 году — один человек.
Министр назвал сложившуюся ситуацию «недопустимым фактом для нашей республики» и призвал к принятию мер для повышения качества преподавания физики в школах и выявления талантливых учеников.
В мае кабмин Татарстана учредил грант для поддержки учителей физики, математики и информатики в 2025 году.
