В Татарстане стартовало республиканское августовское совещание работников образования и науки

Совещание проходит под руководством раиса республики Рустама Минниханова

В Иннополисе открылось пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки Татарстана. На мероприятии будут подведены итоги работы педагогических коллективов за прошедший учебный год и определены задачи на предстоящий период.

Основная тема — «Ценностные ориентиры современного образования», сообщила его пресс-служба.



Минниханов выразил благодарность правительству, министру просвещения Сергею Кравцову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, а также руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву за всестороннюю поддержку сферы образования и науки в республике.

Участникам совещания было продемонстрировано видеоприветствие Кравцова.

С основным докладом выступил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. В своем выступлении министр подчеркнул важность роли науки, фундаментальных и прикладных научных исследований в развитии образовательной системы и экономики республики в тесной кооперации с индустриальными партнерами.

