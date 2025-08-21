Российские аграрии готовятся к урожаю арбузов и дынь на 1,7 млн тонн
Это на 100 тыс. тонн превышает показатели прошлого года
Российские аграрии планируют собрать более 1,7 миллиона тонн арбузов и дынь в текущем году, что на 100 тысяч тонн превысит показатели 2024 года. Об этом сообщили РИА «Новости» с ссылкой на Россельхозбанк.
Примечательно, что в прошлом году Минсельхозом РФ ожидалось, что урожай бахчевых культур в организованном секторе составит порядка 652 тыс. тонн, что более чем в два раза меньше, чем собрали.
Географию производства традиционно определяют три ключевых региона страны. Лидерами по выращиванию бахчевых культур остаются Оренбургская, Астраханская и Волгоградская области.
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут спрогнозировала рост урожая картофеля.
