«Будет картофельный год»: глава Минсельхоза РФ спрогнозировала рост урожая картофеля

В этом году сбор урожая картофеля вырастет до 7,5—7,6 млн тонн, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут на церемонии открытия завода «Чисто фри» в Чистопольском районе Татарстана.

Повышенный сбор поможет удовлетворить запросы жителей. В прошлом году собрали несколько меньше — около 7,3 млн тонн, уточнила она.

— Будет картофельный год, — с уверенностью сообщила она. По ее словам, среди жителей становятся популярны разные сорта картофеля, которые отличаются быстрым приготовлением.

Завод по переработке картофеля «Чисто фри» холдинга «Чистополье» рассчитан на переработку 40 тысяч тонн картофеля в год, инвестиции в создание составили 2 млрд рублей. Завод начал выпускать первую продукцию месяц назад с получением первого урожая картофеля. «Спасибо за поддержку, пойдем смотреть завод», — пригласил гостей владелец ХК «Чистополье» Альберт Хуснуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане картофель стал лидером по росту цен за последний год. По данным исследования, проведенного Татарстанстатом, в июне 2025 года его стоимость увеличилась на 209% по сравнению с июнем 2024 года.

Луиза Игнатьева