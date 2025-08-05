В Татарстане картофель подорожал на 209%

В то же время наименьший рост цен наблюдается на пшеничную муку, колбасные изделия, мясо и птицу, а также макаронные изделия

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане картофель стал лидером по росту цен за последний год. По данным исследования, проведенного Татарстанстатом, в июне 2025 года его стоимость увеличилась на 209% по сравнению с июнем 2024 года.

Кроме картофеля, в пятерку продуктов с самым значительным подорожанием вошли репчатый лук (+51,6%), белокочанная капуста (+51,1%), сливочное масло (+41%) и свекла (+28,9%).

В то же время наименьший рост цен наблюдается на пшеничную муку, колбасные изделия, мясо и птицу, а также макаронные изделия.

Некоторые продукты даже подешевели за год: среди них куриные яйца, крупы, бобовые и сахар-песок.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане в июне 2025 года зафиксирован рост потребительских цен на 0,2% по сравнению с маем. Это самый низкий прирост цен в июне за последние три года.



Анастасия Фартыгина