В Татарстане картофель подорожал на 209%
В то же время наименьший рост цен наблюдается на пшеничную муку, колбасные изделия, мясо и птицу, а также макаронные изделия
В Татарстане картофель стал лидером по росту цен за последний год. По данным исследования, проведенного Татарстанстатом, в июне 2025 года его стоимость увеличилась на 209% по сравнению с июнем 2024 года.
Кроме картофеля, в пятерку продуктов с самым значительным подорожанием вошли репчатый лук (+51,6%), белокочанная капуста (+51,1%), сливочное масло (+41%) и свекла (+28,9%).
В то же время наименьший рост цен наблюдается на пшеничную муку, колбасные изделия, мясо и птицу, а также макаронные изделия.
Некоторые продукты даже подешевели за год: среди них куриные яйца, крупы, бобовые и сахар-песок.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане в июне 2025 года зафиксирован рост потребительских цен на 0,2% по сравнению с маем. Это самый низкий прирост цен в июне за последние три года.
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