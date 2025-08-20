В Татарстане изымут пять земельных участков для строительства трассы М-7

Четыре находятся в прямой собственности, еще один — в аренде

Фото: Динар Фатыхов

Минземимущество Татарстана инициировало изъятие пяти земельных участков в Мензелинском районе. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Мера необходима для строительства автодороги регионального значения М-7 «Волга», которая будет проходить через населенные пункты Верхний Такермен и Подгорный Такермен. Земли изымаются у пяти правообладателей, четверо из которых являются собственниками участков, а один — арендатором. Общая площадь этих земель составляет около 7 тыс. кв. метров. Размеры отдельных участков варьируются от 96 до 2,6 тыс. кв. метров.

Сообщается, что владельцам земель будет выплачена компенсация. Проведение кадастровых работ и расчет размера возмещения возложены на Главтатдортранс, который является ответственным исполнителем строительства трассы. К опубликованному документу прилагается перечень собственников, чьи участки подлежат изъятию.

Ранее со слов вице-премьера правительства Марата Хуснуллина стало известно, что с момента открытия трассы М-12 от Москвы до Казани по ней проехали 42 млн раз.

Наталья Жирнова