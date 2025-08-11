С момента открытия трассы М-12 от Москвы до Казани по ней проехали 42 млн раз

Об этом рассказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин

Фото: Динар Фатыхов

С момента открытия трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты проехали по ней около 42 млн раз. Об этом рассказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

— Всего же с момента открытия дороги до Казани водители проехали по ней порядка 42 миллионов раз. За шесть месяцев этого года на М-12 на отдельных участках прирост составил около 43% в сравнении с этим же периодом прошлого года, а среднесуточные проезды от Москвы до Казани выросли на 17%, — заявил он.

Напомним, до 2031 года трассы М-7 и М-12 полностью покроют мобильной связью. Реализация проектов будет осуществляться при господдержке из бюджета Татарстана.

Галия Гарифуллина