В Госдуме предложили ввести единый номер для сообщений о мошеннических звонках

16:26, 19.08.2025

Авторы инициативы уверены, что успешный запуск номера «122» подтверждает готовность технической и правовой базы

Фото: Реальное время

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Амир Хамитов предложили создать единый бесплатный короткий номер для сообщений о телефонном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего письма. Инициатива направлена министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

По данным МВД, в 2024 году ущерб от кибермошенничества достиг 200 млрд рублей, при этом более 45% всех случаев хищения средств связано с телефонными и СМС-мошенничествами. С подобными звонками регулярно сталкиваются две трети граждан.

— Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания единой и простой точки входа для таких сообщений. Ввести единый, бесплатный короткий номер, по которому граждане смогут оперативно сообщить о факте мошеннического звонка. Поступившая информация может автоматически направляться по компетенции. Техническая и правовая база для этого уже существует, что доказывает успешный опыт запуска короткого номера «122», — говорится в документе.

Сейчас пострадавшим приходится самостоятельно решать, куда обращаться — в полицию, банк, к оператору связи или в Роскомнадзор. Депутаты считают, что единый номер упростит процедуру сообщения о мошенничестве и позволит автоматически направлять информацию по нужным инстанциям.

Ранее стало известно, что мошенники начали обещать «прибыль от инвестиций». Для убедительности жертвам отправляют поддельный скриншот якобы из банковского приложения.

Наталья Жирнова

