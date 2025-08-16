В России мошенники начали обещать «прибыль от инвестиций»

Для убедительности жертвам отправляют поддельный скриншот из якобы банковского приложения

В России кибермошенники сначала обещают прибыль от инвестиций, а потом утверждают, что при попытке вывести средства возникла проблема. Для убедительности жертвам отправляют поддельный скриншот якобы из банковского приложения, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

— Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен «встречный перевод» получателю (мошенникам) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование «антифрод-системы» для «подтверждения получателя», — подчеркнули в ведомстве.

Настоящие банки, платежные системы или брокеры не просят от клиента перевода физическому лицу. Комиссии выплачивают сервису, а не человеку, напомнили правоохранители.

Галия Гарифуллина