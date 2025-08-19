Россия заняла седьмое место в торговле с Китаем

Фото: Реальное время

Внешнеторговый оборот России с Китаем достиг $245 млн, и наша страна заняла седьмое место среди основных торговых партнеров. Об этом сообщил Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Также Татарстан видит большие возможности для увеличения экспорта своей сельскохозяйственной продукции в Китай. Заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров уточнил, что Татарстан — один из ведущих аграрных регионов России, производящий разнообразную продукцию, которая пользуется спросом на китайском рынке.

В 2024 году объем экспорта агропромышленной продукции Татарстана достиг $470,1 млн, из которых $41 млн направлен в Китай. Основные экспортные позиции включают подсолнечное и рапсовое масло, шоколад и кондитерские изделия. Татарстан также занимает лидирующие позиции по экспорту майонезов, сгущенного молока и джемов, а также входит в десятку крупнейших экспортеров подсолнечного масла в стране.

Накануне на III форуме российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Раис подчеркнул важность визита китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Казань для участия в саммите БРИКС.

Минниханов отметил: «У нас есть деловые партнеры в Китае и реализуются совместные инвестиционные проекты». Он также указал на рост товарооборота между Россией и Китаем, который в прошлом году составил $3,3 млрд.

Анастасия Фартыгина