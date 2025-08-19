Раис Татарстана обсудил укрепление сотрудничества с Китаем с послом КНР в России
Минниханов отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем в рамках III форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ». Во встрече также принял участие генконсул Китая в Казани Сян Бо.
Минниханов отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, подчеркнув значимость визита китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Казань для участия в саммите БРИКС.
Раис республики подчеркнул вклад Татарстана в развитие российско-китайского взаимодействия, отметив рост товарооборота, который в прошлом году составил $3,3 млрд. Он также указал на наличие у татарстанских предприятий деловых партнеров в Китае и реализацию совместных инвестиционных проектов.
Важным фактором для развития деловых и туристических связей, по словам Минниханова, является прямое авиасообщение между Казанью и китайскими городами Шанхаем и Саньей.
— Для укрепления наших дружественных и деловых связей было принято решение создать форум «РОСТКИ». Форум проходит уже третий раз. Мы видим, что данная площадка востребована и способствует развитию новых проектов, — заявил Минниханов.
Раис Татарстана выразил благодарность послу Китая в РФ за содействие в укреплении сотрудничества региона с КНР.
Чжан Ханьхуэй высоко оценил организацию форума «РОСТКИ» и отметил благоприятные условия, созданные в Татарстане для привлечения китайского бизнеса. Он также подчеркнул значимость создания Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане.
В сентябре в Пекине готовятся отпраздновать 80-летие Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. В авторской статье для «Реального времени» Сян Бо рассказывает о роли двух народов, которые сплотились в борьбе против общего врага и героически сражались, чтобы победить ради дела мира и прогресса человечества.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».