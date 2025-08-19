Раис Татарстана обсудил укрепление сотрудничества с Китаем с послом КНР в России

Минниханов отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем в рамках III форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ». Во встрече также принял участие генконсул Китая в Казани Сян Бо.

Минниханов отметил беспрецедентный уровень российско-китайских отношений, подчеркнув значимость визита китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Казань для участия в саммите БРИКС.

Раис республики подчеркнул вклад Татарстана в развитие российско-китайского взаимодействия, отметив рост товарооборота, который в прошлом году составил $3,3 млрд. Он также указал на наличие у татарстанских предприятий деловых партнеров в Китае и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Важным фактором для развития деловых и туристических связей, по словам Минниханова, является прямое авиасообщение между Казанью и китайскими городами Шанхаем и Саньей.

— Для укрепления наших дружественных и деловых связей было принято решение создать форум «РОСТКИ». Форум проходит уже третий раз. Мы видим, что данная площадка востребована и способствует развитию новых проектов, — заявил Минниханов.

Раис Татарстана выразил благодарность послу Китая в РФ за содействие в укреплении сотрудничества региона с КНР.

Чжан Ханьхуэй высоко оценил организацию форума «РОСТКИ» и отметил благоприятные условия, созданные в Татарстане для привлечения китайского бизнеса. Он также подчеркнул значимость создания Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане.

