Татарстан в 2024 году экспортировал в Китай в основном масло и сладости

Фото: Артем Дергунов

Татарстан видит значительный потенциал для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Он подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих аграрных регионов России и производит широкий спектр продукции, пользующейся спросом в Китае.

В 2024 году объем экспорта продукции АПК Татарстана достиг $470,1 млн, из которых $41 млн пришелся на КНР. Основными экспортными позициями в Китай являются подсолнечное и рапсовое масло, шоколад и кондитерские изделия. Татарстан занимает лидирующие позиции в России по экспорту майонезов, сгущенного молока, джемов и входит в десятку крупнейших экспортеров подсолнечного масла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продукцию АПК экспортируют 258 предприятий с географией поставок в 56 стран мира. Количество экспортеров и экспортный потенциал Татарстана ежегодно растут благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, которую производят такие предприятия, как «Казанский жировой комбинат» и «Эссен Продакшн».

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот между регионом и КНР составил $3,3 млрд.

Рената Валеева