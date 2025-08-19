ФАС раскрыла медицинский картель на 1,5 млрд рублей

Нарушения были выявлены в семи регионах страны на торгах по поставке расходных медицинских изделий и технических средств реабилитации

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила медицинский картель, который мог нанести ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В заявлении ФАС говорится, что в сговоре подозреваются две компании: ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса». Эти фирмы, по мнению антимонопольщиков, намеревались поддерживать цены во время участия в торгах.



Накануне ФАС выявила признаки картельного соглашения при госзакупках реагентов для водоочистки на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей.



