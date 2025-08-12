Новости общества

ФАС уличила фирмы в картеле при закупках химреактивов в Татарстане и еще 22 регионах

11:10, 12.08.2025

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного соглашения при госзакупках реагентов для водоочистки на общую сумму свыше 4,6 миллиарда рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного соглашения при госзакупках реагентов для водоочистки на общую сумму свыше 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики установили нарушение закона при проведении торгов предприятиями водоснабжающего комплекса в 23 субъектах РФ, включая Москву, Татарстан и Краснодарский край.

В отношении фирм ООО «Метахим» и ООО «Трейдпоставка» возбуждены дела о нарушениях антимонопольного законодательства. ФАС предполагает, что компании действовали согласованно, искусственно завышая цены в аукционах.

Если вина подтвердится, нарушителям грозит штраф в размере оборота компании.

Ранее «Реальное время» сообщало, что таможенники Татарстана задержали женщину с партией подозрительных пробирок из Узбекистана.

Дмитрий Зайцев

