Товарный знак «Встреча на Аляске» пытаются зарегистрировать в России

Под ним будут производить алкогольные напитки, продукты питания, игрушки и печатные издания

Фото: пресс-служба Белого дома

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «Встреча на Аляске». Документы были поданы 15 августа 2025 года, в день проведения российско-американских переговоров на Аляске, заявителем является Алексей Вотолевский, сообщает РИА «Новости».

В случае успешной регистрации под брендом «Встреча на Аляске» смогут производить и продавать широкий спектр товаров, включая алкогольные напитки, продукты питания, игрушки и печатные издания.

Однако, по мнению экспертов, заявка может столкнуться с трудностями. Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отмечает, что существует множество ранее зарегистрированных товарных знаков, содержащих слово «Аляска», а также вероятность отказа в связи с противоречием общественным интересам, так как обозначение связано со значимым для общественной жизни событием.

Напомним, 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске, где обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера положительно оценили итоги переговоров.

Рената Валеева