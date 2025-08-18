КДК РФС рассмотрит оскорбления в адрес Даку от фанатов «Зенита»
Инцидент произошел 12 августа в Санкт-Петербурге в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России
КДК РФС рассмотрит эпизод с оскорбительными кричалками болельщиков петербургского «Зенита» в адрес нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, заявил глава комитета Артур Григорьянц РИА «Новости».
Инцидент произошел 12 августа в Санкт-Петербурге в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Мирлинд Даку, форвард казанской команды, забил гол, однако он был отменен после вмешательства VAR. Летом «Зенит» проявлял интерес к трансферу албанского нападающего, но сделка не состоялась и «Рубин» продлил контракт с 27-летним футболистом.
— По матчу «Зенит» — «Рубин» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес нападающего гостей Мирлинда Даку, — сообщил Григорьянц.
