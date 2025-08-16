Лидеры ЕС подготовили совместное заявление после саммита на Аляске

Они готовы включиться в подготовку трехстороннего саммита России, США и Украины

Лидеры Евросоюза (ЕС) подготовили совместное заявление после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Документ подготовили представители Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и Еврокомиссии.

Они заявили, что продолжат усиление санкционного давления на Москву. При этом страны готовы включиться в подготовку трехстороннего саммита России, США и Украины вместе с Трампом и Владимиром Зеленским.

— Украина должна иметь железные гарантии безопасности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить такие гарантии, — говорится в документе. — Не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и [военного] сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО, — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Напомним, Трамп обсудил итоги переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши. 18 августа Владимир Зеленский встретится с американским лидером в Вашингтоне. Речь будет идти о прекращения огня с Россией.



Галия Гарифуллина