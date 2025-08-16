Встреча Зеленского и Трампа пройдет в Вашингтоне 18 августа

Речь на ней будет идти о прекращения огня с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Речь на ней будет идти о прекращения огня с Россией, сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, он переговорил с американским лидером сначала один на один, а потом при участии европейских лидеров. Диалог шел более более 1,5 часа. Трамп рассказал украинскому лидеру о саммите с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы.

Зеленский положительно оценил предложение о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и России и подчеркнул, как важно участие в переговорах представителей стран Европы. Стороны также обсудили позитивные сигналы от Вашингтона относительно участия в обеспечении безопасности Киева.

Трамп сообщил, что если встреча с Зеленским будет успешной, то будут запланированы переговоры с Путиным, передает ТАСС.



Напомним, ранее сообщалось, что Трамп обсудил итоги переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши.



Галия Гарифуллина